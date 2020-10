Els consells virals dels professionals de la salut per superar la Covid-19

Tot consell és bo per evitar el contagi de la Covid-19, i encara més, si aquests consells vénen dels professionals de la salut. Malgrat que aquest diari no ha pogut confirmar l'autenticitat del document, a través de les xarxes socials s'ha fet virat un llarg missatge on, suposadament, un grup de sanitaris recorda quins són els símptomes que es manifesten si es té la malaltia, com cal actuar, i sobretot, quines recomanacions cal seguir per passar el millor possible els efectes del virus.



L'escrit, que es passa a través de Whatsapp, comença afirmant que "a causa del col·lapse en el Sistema de Salut, nosaltres, els professionals de la salut, hem preparat aquest missatge per a la població, en el cas que no vulgui arriscar-se a anar a un hospital d'immediat ".



Es recorda que els símptomes apareixen a partir del tercer dia després de la infecció i poden ser: dolor corporal, mal d'ulls, mal de cap, vòmits, diarrea, secreció nasal o congestió nasal, ulls ardents, ardor en orinar , sentir febril Gola raspada.



Tal com explica el manifest, "cal actuar abans que aparegui la febre" i és "molt important beure abundant líquid, especialment aigua purificada". També s'explica que durant la segona fase de la malaltia , - del quart al vuitè dia-, hi ha un procés inflamatori on es pot perdre el gust i/o l'olfacte, manifestar cansament als mínims esforços, dolor al pit (caixa toràcica), dolor a l'esquena baixa (a la regió dels ronyons).



La diferència entre cansament i dificultat per respirar, asseguren, "és quan la persona està asseguda - sense fer cap esforç - i li falta aire; cansament, és quan la persona es mou per fer una cosa senzilla i se sent cansada".



En la tercera fase de la malaltia, quan el cos comença a recuperar-se, els autors de l'escrit suggereixen "prendre el sol durant 15 a 20 minuts; descansar i dormir, almenys, de 7 a 8 hores; beure 1 litre i mig d'aigua al dia; prendre tots els àpats calents, i consumir més aliments alcalins, per sobre del nivell àcid de virus, com plàtans, llimones, alvocats, mandarines, i pinya".