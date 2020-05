Les conseqüències de la crisi sobre la salut, el que més preocupa els ciutadans

El Col·legi de psicòlegs va posar en marxa el passat 22 d'abril, a través de les xarxes socials, una enquesta per mesurar l’estat emocional de la població durant el període de confinament provocat per la crisi sanitària. En els vuit dies que va estar en marxa un total 1.679 persones l'han respost. Les primeres anàlisis fetes d'aquestes respostes posen en relleu que la primera font de preocupació són les conseqüències de la crisi sanitària la Covid-19 sobre la salut (un 62,4% dels enquestats situen aquest factor com la principal preocupació personal).



En segon lloc hi han les conseqüències econòmiques (per a un 62,2% dels enquestats); i, en tercer, el 33,8% de les persones que han respost temen les conseqüències laborals (perdre la feina, les suspensions de contractes laborals) o en els estudis (la pèrdua del curs, incertesa sobre les proves de selectivitat...).

Des del col·legi recorden que l’objectiu principal ha estat valorar quines són les necessitats psicològiques dels ciutadans durant aquest confinament per tal de preveure i planificar accions futures des del mateix col·legi i des de l’àmbit de la psicologia. A l’enquesta també s’han valorat alguns aspectes econòmics i psicosocials per incloure altres variables que també puguin estar afectant a l’estat emocional de la població.

La majoria de les respostes han estat de dones (72,6%). S'han obtingut respostes de participants d'entre els 12 i els 91 anys d’edat, sent la mitjana de 45,2 anys.



D'altra banda, els psicòlegs recorden que van iniciar un torn d’ajuda psicològica per atendre tota la població que ho necessiti i afegeixen que ja han atès 238 demandes. Mantenen obert aquest servei al telèfon 80 90 31 o al correu copsia@copsia.ad.