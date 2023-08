El cònsol d'Ordino considera el model transfronterer una opció real per a la mà d'obra

Andorra la VellaJosep Àngel Mortés considera que Ordino ha de mantenir un model de creixement limitat perquè cal mantenir el patrimoni natural i per això s'ha modificat dos cops el pla urbanístic restant edificabilitat. Mortés ha estat clar en assenyalar que si cal anar tenint més habitatge en els propers anys perquè es necessita més mà d'obra cal un model transfronterer.

Mortés reconeix en declaracions a Andorra Televisió el dret a disposar d'un habitatge digne, a preu raonable, en territori nacional, ja que han aportat molt al país. "Des d'aquest punt de vista hem d'estar agraïts i hem de facilitar al màxim que puguin viure d'una forma digna al nostre país", explica el cònsol. La situació però és molt clara respecte a que Andorra no pot acollir un ritme alt de construcció d'habitatges perquè el terreny és molt limitat. No descarta opcions com el model transfronterer. "A partir d'aquí és cert que tot té limitacions. Si al país no hi ha suficients habitatges per poder acollir aquesta mà d'obra, s'hauran de buscar altres solucions".

Per a Mortés cal mantenir un model urbanístic moderat i sostenible a Ordino, indistintament del color polític del pròxim consolat. Mantenint que els residents tenen dret a disposar d'habitatge, però recorda que si en calen de nous, l'única via és el model transfronterer.