El cònsol ucraïnès, amb protecció policial per les amenaces del cònsol rus

Andorra la VellaEl vídeo on es veia el cop de puny que va rebre el cònsol honorari rus a Andorra Narcís Socías en una baralla en l'aparcament de la discoteca The Boss d'En Tarter continua cuejant. El vídeo va acabar fent-se públic a través del grup de Whatsapp que tenen els cònsols honoraris d'Andorra i on hi ha una seixantena de persones. Socías acusa el cònsol honorari ucraïnès Antoni Zorzano de ser el responsable d'haver penjat el vídeo amb la intenció de difamar-lo.

El cònsol honorari rus va trucar l'ucraïnès per acusar-lo d'intentar destruir la seva imatge i que havia filtrat el vídeo per l'enfrontament que mantenen des de l'inici del conflicte armat entre els dos països. Zorzano assegura que en la conversa telefònica Narcís Socías el va amenaçar de mort. El cònsol honorari ucraïnès va decidir presentar una denúncia a la policia per les suposades amenaces.

La denúncia ha donat pas a dues actuacions. En primer lloc, la investigació policial ha portat a convocar Narcís Socías perquè declari en relació a les acusacions. Serà la indagació policial la que doni o no pas a una acusació per part de la fiscalia per un possible delicte d'amenaces. Fonts properes al cas van indicar que Socías encara no ha declarat perquè es troba fora del país.

La segona actuació ha estat la decisió de posar escolta policial a Antoni Zorzano mentre no quedi clar si realment va ser amenaçat de mort i la versemblança de l'amenaça. El fet que aquest afer estigui relacionat d'una forma o l'altra, amb Rússia és un element que provoca que s'hagin de prendre mesures de prevenció més acusades.