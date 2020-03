El consolat d'Espanya segueix atenent tràmits presencials

L'ambaixada d'Espanya a Andorra ha comunicat aquest dilluns que el consolat continuarà obert en el seu horari habitual per aquells tràmits presencials. Així, les oficines estaran operatives de dilluns a divendres de les 8.30 a les 13.30 hores. No obstant això, a partir d'aquest dilluns, es reforçaran les mesures d'higiene i seguretat bàsiques.

És per aquest motiu que es demana limitar els tràmits presencials a aquells que siguin estrictament necessaris i imprescindibles. Abans, però, es recomana contactar per correu electrònic o mitjançant via telefònica.

Des de l'ambaixada també s'informa que s'ha reduït la plantilla d'atenció presencial a un terç dels efectius, i també s'ha reduït l'aforament permès a la sala d'espera a un màxim de tres persones al mateix temps.

Així mateix, per aquelles consultes de temes no consulars o dubtes sobre l'aplicació del decret sobre l'estat d'alarma a Espanya, els interessats també poden contactar per telèfon amb l'ambaixada