El consolat de Portugal va recomanar al treballador explotat d’Auvinyà que es busqués un advocat

Una de les nebodes del Julio, l'home portuguès que ha estat 12 anys treballant en una explotació agrícola d'Auvinyà sense papers, va acudir al consolat de Portugal pocs dies després de l'accident per informar del cas i assessorar-se com havien de procedir. La resposta va ser que busquessin un advocat. Segons fonts del consolat consultades per l'ARA Andorra, però, a més a més li van dir que denunciessin els fets al Servei d'Immigració, al departament de Treball i a la CASS. No obstant, la neboda explica que l'únic que li van dir a part que busquessin un advocat és que "ells no podien fer res més, ja que el meu tiet estava en situació irregular i, a més, ens hauríem d'enfrontar a una família amb molts diners".

En declaracions a l'ARA Andorra, la neboda no amaga el seu descontentament amb la resposta rebuda. "Sort en vaig tenir dels agents de policia que van portar el cas del meu tiet i també d'algunes infermeres de l'hospital, que ens han ajudat i han fet la seva feina molt professionalment en tot moment".

El Julio, que pràcticament no sap ni llegir ni escriure ni entén el català, i que presenta un clar cas de diversitat intel·lectual, percebia una paga de 1.200 euros mensuals per jornades de fins a 14 hores, sense estar donat d'alta a la CASS i sense cap document que acredités la seva condició laboral. La neboda, filla major de la germana del Julio, explica que "no hi teníem tracte diari, la meva mare va morir fa 19 anys i el Julio només ens té a mi i als meus dos germans, però després de l'accident l'hem vist tots els dies perquè si el treus de Sant Julià no sap ni moure's sol per Andorra".

L'afer arriba a Lisboa

La Secretaria d'Estat per a les Comunitats Portugueses treballa en el cas des que en va tenir coneixement. El consolat de Portugal a Andorra ha traslladat tota la informació per tal que sigui analitzada i es trobi una solució a la situació del Julio, que tampoc cotitzava a Portugal. Arran de l'accident se li va tramitar el DNI, que tenia caducat des de feia més de tres anys, i es va començar a tractar l'afer.

L'afer ha generat un fort impacte a les xarxes, especialment al grup 'Portugueses residentes em em Andorra' de Facebook, on el conseller per a les comunitats portugueses, José Manuel da Costa Gonçalves, ha manifestat que en cap moment s'ha desentès del cas i que si aquest cap de setmana no ha fet declaracions és perquè es trobava en una reunió de treball a Portugal i no hagués estat prudent opinar sense disposar de tota la informació.