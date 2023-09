El Constitucional estudiarà la petició d'anul·lar les eleccions d'Emili Campos

Andorra la VellaEl TC analitzarà el recurs d'empara que va presentar l’advocat Emili Campos on impugnava les eleccions en considerar que en el vot judicial no s’havia mantingut la cadena de custòdia. Campos vol que s'anul·lin les eleccions. Tant la batllia com el Tribunal Superior van rebutjar la petició del lletrat que basa la petició en les presumptes vulneracions en el vot a la batllia. Considera que no es van garantir els drets dels votants perquè no hi ha seguretat en el procés perquè els vots van ser traslladats de la Batllia fins als comuns en unes capses de cartó tancades amb cinta americana i custodiades per policies.