Constituïda la Junta de Govern de l'APCA amb la voluntat de treballar 'col·legialment'

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 25 d'abril de 2012, va ser notícia...

Els membres de l'APCA han escollit aquest dimarts la seva Junta de Govern, que estarà formada per l'única llista que s'ha presentat a les eleccions d'aquest ens. Un òrgan que es posa en marxa després d'un llarg temps de treball i que té com a objectiu principal 'la defensa de la professió en una situació força complicada', com ha manifestat la vocal Marisol Fuentes.

També té entre les seves missions la col·laboració amb altres òrgans professionals com el Col·legi de Periodistes de Catalunya, ja que molts dels comunicadors d'Andorra provenen del país veí i són els que estan més propers, com ha recordat Orduña. Així, sigui amb intercanvis amb altres col·legis o per compte propi, l'APCA vol contribuir a la formació, el reciclatge i el creixement professional tant dels seus membres com del sector en general, ha afegit Fuentes.

Tot i que degut a limitacions legals l'APCA es constitueix com a associació treballarà 'col·legialment', ha indicat la seva presidenta, Cristina Orduña, qui ha assegurat també que 'la feina comença ara'.

Precisament, la idoneïtat i la necessitat de la creació d'aquesta associació és el que ha destacat el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que ha destacat la funció social dels periodistes més enllà de simples 'agregadors de notícies', sobretot en un moment en què als poders econòmics, polítics, financers, etc. 'no els agrada que estiguem tan units', ha dit Martí. Una professió artesanal i que no és fàcil, encara menys en un país petit com Andorra però on el sector de la comunicació té un pes tan important, segons ha considerat. Per aquests motius, el degà ha estès la mà a la Junta per continuar treballant plegats en el que calgui com ho han fet durant el procés de creació de l'APCA.