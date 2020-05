La construcció torna a l'activitat de manera gradual i centrada en la seguretat

La construcció ha tornat aquest dilluns a l'activitat de manera gradual i amb el personal molt centrat en l'aplicació de les noves normes de seguretat i higiene. La jornada, tal com ha explicat la gerent de l'Associació de contractistes d’obra d’Andorra ( Acoda), Mònica Dalmau, ha servit per "començar a agafar el ritme i assimilar les normes i veure com ens hem d'organitzar". Així, i tot i que ja s'havien fet formacions telemàtiques i un treball previ per redactar una guia d'actuació, aquest dilluns al matí moltes empreses han aprofitat per recordar als treballadors quines són les normes de seguretat .

Així, a més, se'ls ha distribuït el material de protecció i s'ha incidit, sobretot, en l'ús dels guants i de la mascareta, a més de la distància de seguretat de dos metres. Algunes empreses també han senyalitzat circuits que els treballadors hauran de seguir i també s'ha intentat que els empleats puguin ser distribuïts, en la mesura del possible, en una obra que tinguin prop del domicili. Pel que fa a les feines més administratives, la voluntat és que es prioritzi, en la mesura del possible, el teletreball. A més, s'ha establert que aquest retorn dels treballadors a la feina sigui gradual i s'han fixat torns. Tal com assenyalen des de l'Acoda, cada obra té a seva casuística i, per tant, cada empresa ha d'adaptar les normes de seguretat als diferents treballs que ha de dur a terme. Evidentment, les que impliquen una major complexitat són aquelles que fan en interiors.

"Es fa una arrencada gradual i el ritme no és el mateix que quan vam aturar l'activitat", puntualitza Dalmau, manifestant que, si més no, el sector està satisfet d'haver pogut iniciar l'activitat ara, després d'una aturada que ha tingut conseqüències econòmiques que encara no han quantificat i de les quals esperen anar-se "recuperant" una mica. El que temen és que des del sector públic ja s'hagi anunciat que l'obra pública anirà a la baixa i esperen que des del Govern i dels comuns se'ls faci "costat" per tal de reactivar el sector privat i que aquest impulsi obres. A més, cal destacar que el fet d'haver tornat ara a l'activitat ha frenat que les empreses es vegin abocades a recórrer a suspensions de contractes laborals, de moment. I és que destaquen que caldrà veure com evoluciona l'activitat que pugui anar fent el sector.

Tal com va avançar el Govern quan es va anunciar que la construcció tornaria a l'activitat aquest dilluns, han estat unes 2.700 les persones quan han tornat a la feina, comptant en aquesta xifra tant les empreses de construcció com les activitats vinculades: industrials, arquitectes...