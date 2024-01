La construcció no s'atura a Encamp

Andorra la VellaLa cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha anunciat en una entrevista a la Nacional que el Comú d'Encamp no té previst aturar la construcció, tot i la proposta de frenar el creixement a Andorra. Mas ha destacat que Encamp ha mantingut una estabilitat en la construcció durant els últims quinze anys i ha afirmat que, tot i que actualment hi ha més obres, no s'han disparat.

La cònsol ha subratllat a RTVA, que no aturarà els projectes sempre que compleixin amb el Pla d'Ordenació Urbana i els estudis de càrrega. També ha assenyalat que Encamp està en una situació diferent d'altres parròquies i, si calgués, es podria modificar el pla d'urbanisme. La notícia també destaca que abans d'abril se sabrà si es materialitza un projecte privat de residència per a gent gran, que inclouria un centre de dia i ofereix habitacions individuals i minipisos per als més autònoms.