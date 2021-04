Contagis a la baixa

Andorra la VellaEls casos diagnosticats i els actius continuen anant a la baixa. Així, en les darreres 24 hores han estat diagnosticats 25 nou casos de coronavirus, amb la qual cosa el total de malalts des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 12.942 persones, 12.375 de les quals ja han estat donades d'alta. La pressió sanitària es manté estable i pel que fa a les defuncions, també, amb 123.

Així, segons les dades que han fet públiques aquest dijous des del Govern, la xifra de casos actius se situa en 444, és a dir, setze persones menys respecte de fa 24 hores. Quant a la pressió sanitària, la xifra de malalts ingressats és la mateixa que dimecres, així hi ha catorze persones a planta i onze a la Unitat de Cures Intensives, vuit de les quals (una més) necessiten ventilació mecànica. A la planta Covid del Cedre no hi ha cap ingressat.

Pel que fa a la població escolar, hi ha 35 aules (dues més) sota vigilància activa –14 total (una més) i 21 parcial (una més)– i deu en vigilància passiva, dues més.

Finalment, el ministeri de Salut detalla que des de l'inici del pla de vacunació contra la Covid-19 ja s'han administrat 26.414 dosis.