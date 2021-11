Els contagis entre infants ja superen els de la 3ª i 4ª onada

Andorra la VellaLa gràfica que setmanalment difon Govern, sobre l'evolució de la incidència acumulada els darrers 14 dies per trams d'edat, mostra com, des de l'inici del curs escolar, els contagis entre la població de 0 a 14 anys s'ha disparat. Tal com venim explicant les darreres setmanes, des del 16 de setembre la línia que correspon a aquesta franja es desmarca de la resta, que es mantenen amb molt poca incidència. Si es compara amb la quarta onada, corresponent l'estiu, aleshores destacaven els contagis entre persones de 0 a 14 i també entre 15 i 29, perquè eren els que encara no s'havien vacunat i, per tant, no estaven immunitzats. Durant la tercera onada de la pandèmia, que va tenir lloc entre el 18 de març i el 5 de maig aproximadament, el punt d'inflexió de l'edat de les persones que s'infectaven es trobava sobre els 60 anys.

Tornant a l'actualitat, en aquesta cinquena onada només sobresurt de la gràfica el primer tram d'edat. La incidència és tan gran que ja s'ha superat la de les dues anteriors onades. Si els auguris dels experts es compleixen i en els propers dies hi ha un pic de contagis podria passar que la incidència entre els més joves s'arribés a assimilar amb la que hi va haver durant la segona onada covid, ocorreguda entre el desembre de l'any passat i el gener d'aquest 2021. De fet, aquest increment de contagis es monitoritza d'alguna manera amb l'afectació a les aules. Fins aquest divendres a Andorra n'hi havia per sobre de la trentena amb algun tipus de vigilància.

Govern ha difós aquesta setmana una gràfica que entra al detall, per segments, d'aquesta franja de la població més jove. El tram amb més incidència és entre els 5 i els 11 anys, seguit dels menors de 5 anys. Tal com passa amb la resta de població, l'afectació dels Sars-Cov-2 segueix la lògica d'incidir més en els infants no vacunats. Així, es veu com a partir dels 12 anys els contagis baixen en picat. I com gairebé no hi ha incidència a partir dels 16 anys. Govern informava aquesta setmana que el 55% dels joves entre 12 i 15 anys s'ha vacunat.

Per aquests motius, les autoritats posen aquests dies el focus a les escoles, amb mesures per intentar frenar la propagació del coronavirus. I insisteixen també en l'efectivitat de la vacunació a l'hora de contrarestar la circul·lació del Sars-Cov-2. Una efectivitat que demostra una altra de les gràfiques, que correspon als 'nivells de risc'. Malgrat la incidència, hi ha poca pressió sobre el sistema sanitari. Andorra té quatre ingressos a l'Hospital de Meritxell, cap d'ells requerit de ventilació mecànica.