La contaminació dels residus dels medicaments: 6 tones sense utilitat

Andorra la VellaRecollida de més de 6 tones de medicaments caducats o en desús a Andorra per evitar riscos per a la salut i el medi ambient. Tal com ha informat RTVA, els punts de recollida als centres d'atenció primària i farmàcies, però encara hi ha persones que els llencen a les escombraries sense ser conscients dels perills. Ecotècnic, l'empresa responsable de la recollida, explica el procés de gestió adequada.

És important una correcta eliminació per evitar riscos per a la salut i el medi ambient. Conscienciació sobre la importància de deixar els medicaments en els contenidors especials per garantir un futur millor per a les pròximes generacions.