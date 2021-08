Contes musicals per iniciar el cicle 'Ritmes menuts'

Andorra la VellaAndorra la Vella ha donat inici aquest dilluns al vespre al 'Ritmes menuts', un cicle d'actuacions infantils que la corporació ha introduït com a novetat aquest any en el marc del programa 'Ritmes, capital musical'. Així, l'espectacle 'Les increïbles històries del Dr. Klüpper', que ha tingut lloc a l'espai de l'antiga caserna dels bombers, ha consistit a oferir al públic, especialment a infants a partir de 4 anys, un recull de contes i cançons basats en històries i preguntes inversemblants que sovint es fan els més petits. Tot plegat amb el suport de projeccions animades.

El programa d'actuacions, que l'any passat es va haver d'anul·lar a conseqüència de la pandèmia, continuarà el proper 9 d'agost amb els 'Pastorets rock kids'; el dia 16 hi haurà una 'Pluja de colors' a càrrec de Les Coloraines Bans; el dia 23 se celebrarà l'espectacle 'En Rikus se'n va a la selva', i per cloure el cicle, el dia 30 hi haurà una sessió de poesia pop dels Pentina el gat, que presentaran el seu espectacle 'Vers per on'.