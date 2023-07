Continua la lluita de dos padrins d'Andorra la Vella per a evitar el seu desnonament

Andorra la VellaFa mesos que dos germans jubilats de més de 70 anys haurien d'haver abandonat la seva casa d'Andorra la Vella per una ordre de desnonament, però tal com informa RTVA, els nombrosos recursos del seu advocat ho estan evitant o, com a mínim, retardant. Una guerra jurídica en la qual fins ara tots aquests recursos han estat tombats i que es va iniciar fa ja tres anys.

El darrer intent ha estat un incident de nul·litat al Tribunal Superior, i és que el seu cas va ser denunciat públicament pel seu lletrat per la incapacitació d'un dels afectats, que requereix la cura de la germana.

Els saigs tenen des de gener la competència per efectuar desnonaments i, fins ara, han executat ja set dels deu que estan previstos. Com que Govern no va aprovar les tarifes fins al mes d'abril, aquests no es van començar a efectuar fins fa unes setmanes. Tots ells per deixar de pagar el lloguer durant mesos o anys. Afers Socials no ha hagut d'intervenir fins ara perquè tots els afectats tenien un lloc on allotjar-se.