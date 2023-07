Continuen les cues i les queixes per votar a l'ambaixada

Andorra la VellaContinuen produint-se les llargues cues a l'ambaixada d'Espanya per part dels residents espanyols que volen exercir el seu dret a vot de cara a les eleccions generals d'aquest 23 de juliol. De fet, es tracta d'una imatge que ha provocat nombroses queixes entre els electors des que es va obrir el procediment de votació el dissabte.

Un dels fets que provoca l'alentiment de la votació és la documentació requerida per l'ambaixada, una obligació que poques persones estan complint i que fa l'espera s'allargui més del desitjat. També influeix el fet que només hi hagi una taula on es pugui dipositar el vot.

A més a més, les xarxes socials també s'han omplert de queixes relacionades amb la poca cura que s'està tenint amb els votants, tenint en compte que han de fer la cua sota el sol, en plena onada de calor, i sense que s'hagi posat cap mena de carpa per a protegir-los.

El període de votació a l'ambaixada espanyola s'allargarà aquest dimecres fins a les 18 hores i dijous serà l'últim dia per dipositar la papereta. L'horari d'atenció al públic serà de les 9 a les 13 hores. Cal recordar que el cònsol general d'Espanya a Andorra, Jorge de Orueta, va assegurar que s'esperava l'arribada d'uns 5.000 residents espanyols.