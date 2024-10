Continuen les formacions de L'espai destinades a la gent gran

🌟L'aprenentatge no té edat a L'espai!🧠

El taller d'organització de fitxers demostra:

👵👴La tecnologia és per a tothom

🔄 Sempre és bon moment per aprendre

🏋️‍♀️ Ment activa = envelliment saludable

Els nostres alumnes +60 dominen el món digital!#EnvellimentActiu #CreandFundació pic.twitter.com/pyydr4dOZE