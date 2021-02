Els 'contrabandistes', indultats

OrdinoMalgrat la situació de pandèmia actual per la Covid-19, Ordino no ha deixat perdre la tradicional representació del 'Judici als contrabandistes'. Enguany ha estat el cinquè any consecutiu que s'ha fet l'espectacle després que durant uns quants anys es deixés de fer. "Per nosaltres és important haver recuperat aquesta tradició", ha comentat la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, qui ha confessat que en un inici van tenir el debat de si la podrien fer o no. "Vam optar per canviar la ubicació" i en comptes de fer-se a la plaça Major, s'ha fet a Prat del Call "on podem distanciar els seients i garantir les mesures" dictades des del ministeri de Salut, ha manifestat. Una centena de persones s'han aproximat fins a Prat de Call per gaudir de l'espectacle on els contrabandistes han tornat a estar indultats i s'ha finalitzat amb el Ball el Contrapàs.

Choy ha destacat l'esforç dels actors per adaptar l'espectacle en un indret diferent i damunt d'un escenari. De fet, s'ha hagut de reduir el nombre de persones que participen en l'espectacle. Així, enguany hi han pres part 18 ballarins de l'Esbart de les Valls del Nord, 10 membres de la Coral Casamanya, 4 persones del Grup Artístic d'Ordino i 11 voluntaris que representen l'espectacle, els quals "estan en procés de constituir-se com una associació", ha destacat la cònsol menor.

Com ja és tradició, un telegrama ha estat l'encarregat d'informar a les jutgesses de l'arrest dels contrabandistes que han estat escortats per la policia d'Ordino per prestar declaració. Durant l'espectacle, sempre amb to burlesc de Carnaval, s'han tractat diversos temes d'actualitat com la situació de la Covid-19 i els tests d'antígens, l'enrenou amb el forfet natura o el telefèric del Carroi o els youtubers, entre d'altres. També els ha tocat rebre als polítics de la parròquia de les diferents formacions que es troben dins el comú.

El 'Judici als contrabandistes' que ha tingut lloc aquest dilluns a Ordino

Finalment, en acabar l'espectacle, l'Esbart de les Valls del Nord ha interpretat el Ball del Contrapàs. Aquest any, però, el públic no ha pogut intervenir en la dansa i ho han hagut de mirar des de la cadira. Una de les altres tradicions que tancava aquest acte central del Carnaval a Ordino, com era el popular brou, tampoc s'ha pogut oferir a causa de la pandèmia.