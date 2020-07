La FAN, a contracorrent

La Federació Andorrana de Natació (FAN) estrena nova junta encapçalada per Joan Clotet i amb nous reptes. Es tracta, tal com l'ha qualificat el sotsdirector general banca país d'Andbank, Josep Maria Cabanes, d'un "programa ambiciós" a través del qual es vol fomentar la base i potenciar disciplines com el waterpolo, l'artística, les aigües obertes o els màsters. Òbviament, la crisi sanitària ha impactat en les previsions de proves i competicions que es tenien previstes per a aquest any i genera incertesa sobre què passarà en la nova temporada, però des de la FAN es mostren ambiciosos de poder potenciar la natació al país. Busquen nous patrocinadors que s'afegeixin al principal, Andbank, i també es plantegen anar a les escoles a "buscar i iniciar talent".

"Continuem el projecte amb il·lusió renovada", ha destacat Clotet, afegint que ara com ara l'escenari futur més immediat és incert arran de la crisi sanitària. També tenen dificultats pel que fa a les instal·lacions on entrenar, ja que l'incendi dels Serradells els va deixar sense l'única piscina olímpica del país i ara volen trobar una "una seu clara" on poder comptar no només amb la piscina sinó amb espais per fer els entrenaments en sec. Estan negociant per mirar de signar un conveni per poder comptar amb aquesta seu, mentre no puguin tornar als Serradells.

En l'àmbit esportiu, els objectius que es marquen són potenciar el waterpolo, promocionant la base; aconseguir que l'artística pugui esdevenir disciplina olímpica en el programa dels jocs dels petits estats en la cita del 2023 i, si no fos factible, el 2025; promocionar els màsters, acollint per exemple alguna competició en l'àmbit de Catalunya i també consolidar les aigües obertes. Pel que fa a la natació, Clotet ha destacat que compten amb un "equip molt potent" amb "dotze candidats molt ben preparats" i que han vist afectada la seva preparació arran del coronavirus. Pel que fa a la base, el president de la FAN ha manifestat que volen "tornar a les escoles" per potenciar la natació i buscar nous talents.

Tal com s'ha esmentat, un altre dels eixos de treball de la nova junta és buscar nous patrocinadors que es puguin afegir amb la seva ajuda als 15.000 euros anuals que els dona Andbank, que és l'espònsor principal. Aquests suports ajudarien, per exemple, a reduir costos, ha manifestat Clotet, que ha afegit que també reben suport de la federació internacional (FINA) que per exemple els permet poder comptar amb un entrenador a ple temps a més del director tècnic.

Des de la FAN volen també continuar potenciant la formació i la comunicació, i per aquest motiu han renovat la web i han incorporat un cap de comunicació.