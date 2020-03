Els pros i els contres de distribuir productes més enllà dels de primera necessitat, a estudi

El fet que durant el confinament siguin moltes les persones que necessitin diferents tipus de productes que no es podrien considerar de primera necessitat, com podria ser el material d'oficina, ha fet que siguin moltes les veus que demanin que les empreses que es dediquen a la distribució d'aquests objectes puguin fer repartiment a les cases. Hi ha persones que, per exemple, el necessiten per fer les seves tasques de teletreball o fins i tot perquè els infants puguin fer els deures que els posen des de l'escola, entre moltes altres necessitats que han anat sorgint. Davant aquesta demanda, des de l'executiu s'ha posat en relleu que s'està estudiant una solució tenint en compte els pros i els contres.

Així, el ministre portaveu, Eric Jover, ha reconegut que els han arribat demandes de "diferents sectors" que volen ajudar en l'abastiment a les famílies i a les empreses. "El Govern està analitzant diferents elements", ha manifestat, afegint que cal posar "sobre una balança" l'equilibri necessari entre que no augmenti molt la mobilitat si s'autoritzen aquests lliuraments, perquè el virus no s'expandeixi, i que "no es dificulti encara més l'activitat econòmica i les condicions de confinament". Aquest són els aspectes que es tenen "sobre la taula" i un cop s'analitzin el Govern prendrà una decisió, ha remarcat Jover.

Precisament empreses com Carlin han emès un comunicat en què recorden que poden oferir el servei de lliurament de material d'oficina per a empreses o establiments de productes de primera necessitat que es mantenen oberts però que, després d'haver demanat els permisos corresponents, no poden fer entrega a particulars de material de papereria a través de les empreses de missatgeria.