Control dels Mossos passada la duana per cobrar sancions pendents als andorrans

Andorra la VellaEls Mossos d’Esquadra han establert un control a la sortida de la frontera hispanoandorrana del Riu Runer. L’objectiu és controlar els vehicles amb matrícula andorrana, segons han informat diferents fonts, i fer una fotografia de la placa. Els agents fan esperar mig minut als conductors fins que un programa els mostra si aquella matrícula consta en el llistat de vehicles amb multes pendents a Catalunya.

En cas que la matrícula estigui en el llistat de morosos de multes, normalment per excés de velocitat amb fotografies fetes per algun radar, s’obliga el conductor a abonar-les immediatament o s’immobilitza el vehicle. L’any passat els Mossos van imposar 1.164 multes a conductors andorrans de les quals el 80% (890) van ser per excés de velocitat.