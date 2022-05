És controlat 16 vegades, i cada cop utilitza una identitat falsa

Pas de la CasaLa Policia ha detingut aquesta setmana un jove no resident a qui s'havia controlat fins a 16 vegades anant indocumentat i que cada vegada havia presentat una identitat falsa. Va ser el dijous 5 de maig al Pas de la Casa a les 15:30 hores, quan es va detenir l'interessat, de 24 anys, com a presumpte autor dels delictes contra el tràfic jurídic i contra la funció pública. A més, el detingut era objecte d'una expulsió administrativa del Principat.

El dia anterior, el dimecres 4 de maig a les 07:30 hores a la frontera del DCNH de Portà, la Policia també va detenir un home no resident de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública. L’interessat, que és controlat per membres de la Duana d’Andorra per un tema administratiu d’antifrau, feia objecte d’una ordre d’expulsió administrativa.