Controvèrsia pels 7 euros que demana un local per servir a la terrassa

CanilloUns dies després que es fes públic que un restaurant d'Andorra la Vella va cobrar 12 euros de suplement, en una factura de 28, per haver servit un aperitiu a la terrassa (3 euros per cada persona asseguda a la taula) arriba un nou exemple de queixes per una pràctica similar.

Un local de Soldeu ha establert que hi ha un suplement de set euros pel fet que les consumicions siguin servides a la terrassa. Usuaris han mostrat el seu descontentament amb el que consideren un abús cap als clients. El fet d'haver d'abonar set euros pel fet de ser servit a la terrassa s'entén com una política injusta per l'excessiu cost que significa per als usuaris.