Conveni amb el sector hoteler per promoure l'allotjament turístic a Encamp

EncampEl comú d'Encamp ha signat un conveni amb nou establiments hotelers i allotjaments turístics per promocionar l'estada de visitants a la parròquia durant la celebració d'esdeveniment a la vila i al Pas de la Casa. Tal com va explicar el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, la voluntat de la iniciativa és oferir una millora atenció als clients que pernoctin a la parròquia quan s'organitzin grans dinàmiques culturals, turístiques o esportives, com és el cas de l'OTSO Travessa d'Encamp, amb la qual la corporació i els allotjaments donaran el tret de sortida a l'acord.

Així doncs, els hotelers aportaran "una millora al seu servei amb diferents accions", com per exemple, definir una dieta al menú per una prova esportiva, adaptar-se als horaris de les competicions i proporcionar de manera gratuïta el 'late check out' per adaptar-se als horaris dels esdeveniments.

D'altra banda, des de l'administració comunal també oferiran als clients dels hotels que s'uneixin a la iniciativa una entrada de dia als centres esportius comunals, un tiquet de 2x1 per la temporada d'estiu al Funicamp i un 'welcome pack'. Des del comú es mostren positius amb la promoció i consideren que a poc a poc s'hi adheriran més establiments. "La voluntat és promocionar les instal·lacions i oferir una experiència a les persones que pernoctin a la parròquia", va indicar.