Com conviure amb la parella les 24 hores del dia?

L'element principal per tenir una convivència plena amb la parella durant el confinament és una bona comunicació. Segons el psicòleg Arnau López, les parelles han d'afrontar el confinament com una oportunitat per reconnectar i redescobrir-se l'un a l'altre. També considera que és un bon moment per revisar projectes futurs i per parlar "de com ens sentim respecte a la situació actual" amb la finalitat de compartir emocions de neguit i angoixa, i aprofitar aquest espai "per donar-nos suport i les cures que no ens podem donar en altres moments".

Ara bé, conviure les 24 hores del dia amb la parella, quan en altres èpoques potser només es coincideix al matí i a la nit, no és senzill, ha indicat López. En aquest sentit considera fonamental combinar temps amb la parella amb temps individual i passar estones en habitacions separades, realitzant activitats diferents i respectant els espais. El fet d'estar tot el dia junts ens "dificulta l'ús dels nostres mecanismes d'alliberació de tensió habituals. Per tant, en moments de tensió "és imprescindible fer un ' temps mort' de manera que la tibantor no vagi escalant.

Per tal de no caure en la monotonia i l'avorriment, s'ha de despertar la creativitat i aprofitar el temps per a experimentar-la, afirma López. A més, també ha explicat que s'ha d'evitar parlar tota l'estona de l'actual crisi i del moment que estem vivint, i s'ha de deixar fluir la ment i parlar de temes distesos.

De la mateixa manera que hi ha parelles que arran del confinament han passat a estar tot el dia junts, també n'hi ha que no es poden veure perquè la situació els manté separats. Un altre cop, López basa la clau a mantenir una comunicació fluida i sincera. "És important gaudir plegats", ha comentat el psicòleg, que ha afegit que la distància no ha de ser un impediment per confiar i comptar amb la teva parella. En aquest sentit, també ha indicat que és important acordar vídeo trucades i passar estones fent activitats conjuntes, com pot ser quedar per sopar o mirar una pel·lícula. "Plataformes com Google o Netflix ja disposen d'eines per veure la mateixa pel·lícula de forma sincronitzada", ha conclòs López.