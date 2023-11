Convocatòria ciutadana per pressionar al Consell General el dia del debat d'Estat sobre l'habitatge

Andorra la VellaLa plataforma DenunciAND ha fet saber a través dels seus canals de comunicació que no es quedaran de braços plegats de cara al debat d'Estat sobre l'habitatge previst al Consell General el 16 de novembre. Anuncien que hi haurà una convocatòria ciutadana davant el Consell per pressionar la classe política i que els arribi el missatge que es necessita actuar i de forma contundent per a garantir el dret a l'habitatge digne de la ciutadania.

Aquestes accions serviran com a prèvia de la gran manifestació prevista per al pont de la Puríssima, que pretén ser la més important fins ara en relació amb la situació de l'habitatge.