Convocatòria per a la Cobertura d’una Plaça a El Cedre d’infermer/a

Andorra la VellaEl Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha emès un edicte datat el 6 de novembre de 2023, anunciant la convocatòria per a la cobertura d’una plaça d’infermer/a a jornada completa adscrita al Centre Sociosanitari El Cedre.

Els requisits per als candidats interessats inclouen la possessió d’un Bàtxelor en infermeria emès pel Govern d’Andorra o una titulació equivalent d’un Estat membre de la Unió Europea reconeguda pel Govern andorrà. A més, es requereix competència oral i escrita en català equivalent al nivell B2, coneixements d’ofimàtica a nivell usuari i preferiblement nacionalitat andorrana.

Es valorarà positivament la formació acreditada en àrees específiques, la formació continuada rellevant per al lloc de treball, la certificació mínima de nivell B2 en català i coneixement demostrable d’altres idiomes. També es tindrà en compte l’experiència demostrable en l’àmbit sanitari i com infermer/a en unitats o serveis relacionats amb la geriatria, així com el coneixement de plataformes informàtiques aplicades a l’entorn assistencial.

El salari base brut anual per a aquesta posició és de 32.529,77€, distribuït en tretze pagues. La jornada laboral és completa, amb un total de 1.776 hores anuals.