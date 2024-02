Convocatòria urgent per l'adjudicació del Transport Sanitari

Andorra la VellaEl Servei d’Atenció, Assistència i Salut (SAAS) ha anunciat la convocatòria del nou concurs per a l’adjudicació del transport sanitari assistit no medicalitzat a tot el país. Aquesta convocatòria, de caràcter nacional i urgent, estableix com a data límit per presentar les ofertes el proper 21 de març. L’obertura de les propostes està programada per sis dies després d’aquesta data límit.

Segons RTVA, la necessitat d’aquest nou concurs sorgeix després que Andorrana de Transport Sanitari, l’actual empresa adjudicatària, hagi decidit renunciar a continuar prestant el servei, argumentant la incapacitat d’assumir l’increment de les despeses derivades de l’aplicació del conveni col·lectiu.

Una de les novetats destacades d’aquest nou plec de bases és la inclusió de l’obligatorietat de complir amb les condicions establertes en l’acord entre l’empresa sortint i els treballadors. Meritxell Cosan, directora general del SAAS, ha explicat aquesta novetat:

“És un plec bastant igual que l’anterior, però hem fet que aculli ara el conveni col·lectiu a què ha arribat l’empresa sortint, evidentment. Abans hi havia com a condició assolir un conveni col·lectiu que tenia un import determinat i ara, en canvi, hi ha les condicions d’aquest conveni que evidentment els treballadors agrairan espero.”