La Coordinador per un Habitatge Digne carrega contra TheGrefg pel cas del desnonament

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, la Coordinadora per un Habitatge Digne ha emès un comunicat en el qual es pronuncia sobre la polèmica pel cas 'TheGrefg'. A l'escrit asseguren que aquest cas no és l'únic que es pateix a Andorra i que hi ha "molts i moltes companyes que estan fent fora de la seva casa, inclús del país". Afirmen que només amb organització i lluita col·lectiva podran fer front a aquests "abusos". Tanmateix, dirigeixen un missatge al creador de contingut resident: "David, no ets el centre del món. Per a nosaltres ets un especulador més que vol jugar amb les nostres vides. La resta de la teva vida i amb qui et baralles, ens és igual".