La Coordinadora per un Habitatge Digne es consolidarà com associació el diumenge

Andorra la VellaLa Coordinadora per un Habitatge Digne ha recordat a través d'Instagram que el primer pas per esdevenir associació 'de facto' tindrà lloc aquest diumenge amb la primera assemblea general de l’entitat. A l’acte s’explicarà l’estructura organitzativa del col·lectiu i com pretenen abordar “la lluita”, s’escolliran a les persones responsables de les diferents àrees de treball i que formaran part de la junta, es debatrà sobre els diferents casos que els han anat arribant i com “defensar el Dret per l’Habitatge” i s’organitzaran per decidir com actuar davant els casos particulars i de cara a la mobilització en general. Segons el cartell de recordatori que han publicat a les xarxes, l'assemblea serà a les 17 h.

Aquest divendres, segons ha pogut saber Poble Andorrà, membres de la plataforma van instar a la convocatòria d'una vaga general com a mesura de pressió contra Govern per la situació de l'accés a l'habitatge i el cost de la vida. Les persones partidàries de la vaga aposten per anar un pas més enllà després de les multitudinàries manifestacions que van tenir lloc a principis de desembre, poc abans de les eleccions comunals. Tot i això, la major part dels membres han manifestat que una vaga general encara seria precipitat i que, el primer pas, és oficialitzar l'associació com a condició necessària per establir objectius. Amb la primera assemblea d'aquest diumenge potser s'aclareix el rumb que pren la plataforma en la pràctica.