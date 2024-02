La Coordinadora per un Habitatge Digne ratifica que esdevindrà associació

Andorra la VellaLa Coordinadora per un Habitatge Digne va celebrar aquest diumenge la primera assemblea general. Es va establir, segons detallen en un comunicat publicat a les xarxes, l’objectiu principal de l’associació: “aconseguir l’accés a un habitatge digne per a tota la ciutadania d’Andorra”. També expliquen que aquest propòsit es buscarà “mitjançant la generació d’eines de suport mutu i solidaritat, així com la mobilització del conjunt de la població per reclamar solucions generals al país”. En referència al fet de consolidar-se com a associació, han pres la decisió de constituir-se legalment com a tal de manera definitiva.

Tanmateix, han definit un full de ruta amb tres passos. En primer lloc, analitzar la situació de l’habitatge al país. En segon lloc, establir un programa per a l’habitatge digne. I, en tercer lloc, desenvolupar un pla d’acció per assolir la fita.

Quant a l’estructura organitzativa, han consolidat una estructura interna amb una assemblea general com a màxim òrgan decisiu, una junta coordinadora per garantir l’execució de les decisions i diverses comissions de treball per abordar les diferents qüestions.

Pel que fa als mecanismes de control democràtic, detallen que "sempre es prioritzarà el col·lectiu per sobre de les individualitats". A més, afegeixen que els integrants de la Coordinadora no tenen cap intenció de mantenir l’anonimat individual davant aquelles persones, col·lectius i organismes amb els quals caldrà tractar i col·laborar. No obstant això, aclareixen que el tractament mediàtic serà sempre amb el nom del col·lectiu.