Cop de realitat a Andorra per l'habitatge

Andorra la VellaLa concentració per un habitatge digne ha superat totes les previsions. Així, un dels impulsors, Bruno Lopes ha destacat que es volia tenir "50 i hem multiplicat per molt més" aquesta xifra. De fet, entre la plaça de la Rotonda, la plaça de l'antiga STA i les rotondes de la Dama de Gel i el quilòmetre zero han estat un miler les persones que han sortit al carrer per protestar per la situació que es viu al país al voltant de l'habitatge. Lopes ha posat en relleu que la gent "està parlant i exigint els seus drets" i creu que hi haurà "un abans i un després" d'aquesta manifestació i en preveu d'altres.

"Si el resultat a nosaltres se'ns n'ha anat de la mà al Govern fa temps" que la temàtica de l'habitatge també, ha destacat Lopes, que ha afegit que la ciutadania s'està organitzant.

La concentració ha arrencat abans de dos quarts de vuit del vespre a la plaça de la Rotonda i davant la gran multitud de gent concentrada s'ha optat per "l'opció B" que era moure la gent cap a la plaça de l'antiga STA. Però hi ha hagut gent que s'ha quedat a la Rotonda i ha decidit enfilar carrer amunt cap a la rotonda de la Dama de Gel, tallant el trànsit per després dirigir-se a través del carrer de la Unió cap a la rotonda del quilòmetre zero. Al llarg de la marxa i la concentració s'han pogut sentir proclames contra el cap de Govern, Xavier Espot, i la titular d'Habitatge, Conxita Marsol. "Conxita al carrer", "Xavier Espot dimissió", "no volem només sobreviure, volem viure" o "fora d'Andorra especuladors" han estat alguns dels crits que s'han pogut sentir durant la protesta. La gent prometia que "hi tornaran" més endavant i que es vol "un canvi".

El fet que la manifestació no hagi seguit el que estava estipulat (una concentració sense recorregut) pot suposar que Lopes, que ha estat qui va fer els tràmits burocràtics per tenir permís per fer-la,hagi de fer front a una sanció, però ha manifestat que és "una responsabilitat" que assumeix "davant la societat" i que com que la gent li ha fet confiança "respondré com a ciutadà" a allò que escaigui.

A la manifestació s'ha pogut veure dirigents del Partit Socialdemòcrata i de Concòrdia a més del raonador del ciutadà, Marc Vila, que ha destacat la "civilitat" de la gent en una protesta "ferma i seriosa". D'aquesta manera, ha destacat que està "aflorant una societat que veu que passen els anys i no hi ha una idea clara de com solucionar les ineficiències en el mercat de lloguer". Vila s'ha mostrat convençut que el Govern "reflexionarà", ja que "si no ho fessin no seria la millor idea", ja que s'està veient que aquest malestar és una "qüestió transversal que toca molta gent que està callada".