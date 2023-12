El Copríncep Episcopal demana fer mans i mànigues per pal·liar el problema de l'habitatge

Andorra la VellaEn el marc de la recepció nadalenca al Palau Episcopal, el copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, ha llançat una crida urgent a la formació d’un front comú en relació amb la crítica situació de l’habitatge al país. Vives ha instat les administracions públiques a garantir l’accés a l’habitatge, fent especial èmfasi en la seva accessibilitat i dignitat.

“S’ha de mantenir com a veritable prioritat de totes les institucions públiques,” ha declarat Joan-Enric Vives. “La població ens ho demana, com també de tots els actors socials. Si el país ha de ser fidel a la seva cultura de cohesió, no es pot permetre desatendre la població per aquest motiu.”, va afegir el copríncep.

Tal com ha informat RTVA, Vives ha subratllat la necessitat d’abordar aquesta qüestió amb urgència, destacant que és una demanda unànime que requereix l’acció coordinada de tots els sectors de la societat.

Intervenció del Govern en Pujades Salarials per al 2024

D’altra banda, en un context en què patronal i sindicats no han aconseguit arribar a cap acord sobre les pujades salarials per a l’any vinent, el Govern d’Andorra ha anunciat que intervindrà per assegurar que una part substancial de la població no sigui desatesa.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat la necessitat d’estudiar com es duran a terme aquestes pujades salarials, especialment en un moment inflacionari que demana una resposta àgil i eficaç. “L’executiu no deixarà desatesos una part substancial de la població que, en aquest context inflacionari, està reclamant, legítimament, que se’ls puguin incrementar els salaris” ha afirmat Espot.