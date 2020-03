El coronavirus, ‘convidat’ inesperat en la Jornada de les ciències

La ciència lligada al camp de la salut és la temàtica de la XIX Jornada de les ciències que se celebra aquest dimecres. Tot i haver estat escollida pels docents dels tres sistemes educatius amb molta antelació, aquesta temàtica té més sentit que mai per la problemàtica del coronavirus a nivell mundial que s'està vivint, ha indicat la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. D'altra banda, la ministra s'ha mostrat satisfeta amb la consolidació d'aquesta jornada que "va néixer amb l'esperit que col·laboressin els tres sistemes educatius i fos un moment de treball conjunt entre alumnes", i ha manifestat que l'objectiu es manté molt viu.

La jornada, que s'ha inaugurat amb un discurs de la ministra, ha començat amb els protocols preventius pel coronavirus que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va anunciar. Tot i així, Vilarrubla ha assegurat que de moment no es planteja que es puguin suspendre les classes. "En la sessió de consell de ministres d'aquest dimecres es parlarà de tot el pla global", ha declarat la ministra, qui ha indicat que Andorra es troba en una molt bona situació però que han de "pensar en tots els escenaris possibles".

Per altra banda, Vilarrubla ha indicat que un dels objectius de la jornada és "fer conscients als joves de la importància de tenir uns bons hàbits", ja que en la jornada es lliga la salut amb l'esport i amb el fet de cuidar-se a un mateix. Per aquest motiu, un dels plats principals ha estat conferència del cardiòleg Ramon Brugada, qui ha explicat el funcionament del cor i la recerca en mort sobtada cardíaca que duen a terme a Girona. "Són nois molt joves que tots fan esport i és important recalcar la importància que el facin amb seguretat i amb seny". Per tant, en la xerrada Brugada ha parlat sobre els factors de risc cardiovasculars, entre els quals "hi ha una part de genètica que no podem controlar" però sí que es poden treballar els factors controlables com són l'esport i el tabac.

En total, fins a 156 alumnes de primer de batxillerat dels tres sistemes educatius participen en la jornada, que s'ha iniciat a les 8.30 hores i en la qual, a banda de la conferència, també s'han organitzat diferents tallers. En aquest sentit, els vuit tallers que han pogut gaudir els alumnes han estat relacionats amb les matemàtiques, la biologia i la física i química, i en com aquestes matèries es poden aplicar en l'àmbit de la salut. Paral·lelament a la jornada, també s'ha celebrat la 3a trobada de joves científics en la qual han participat fins a 70 joves. "És una iniciativa per a alumnes de tercer i quart de segona ensenyança i de segon de batxillerat, els quals exposen els seus treballs científics", ha explicat Vilarrubla. Els diferents projectes es troben exposats al vestíbul del Centre de formació professional d'Aixovall per tal que "els alumnes de la Jornada de les ciències els puguin visitar".

Un cop finalitzada la jornada pels alumnes, Brugada també oferirà aquest dimecres una conferència oberta a tots els públics a les 19.30 hores a la sala d'actes de MoraBanc sota el títol ' Esport amb seny'.