El coronavirus també impacta en les adopcions d'infants

Actualment dues famílies andorranes es troben a l’espera de l’ assignació d’un infant, un procés d’ adopció que es pot veure afectat per la crisi sanitària mundial, que evidentment ha afectat aquests processos. En aquest sentit, i tal com informen des del servei especialitzat d’adopcions, s’han mantingut durant aquest període els contactes pertinents amb l’autoritat central del país on s’han tramitat els expedients, que ha admès que es pot donar un retard en la futura assignació de l’infant, tot i que també s’ha informat que l’afectació no hauria d’anar més enllà d’aquest aspecte, sempre, però, en funció de com evolucioni el virus.

Des del ministeri d’Afers Socials es posa en relleu que en general tots els països amb els quals l’autoritat central del Principat manté convenis de cooperació en matèria d’adopció internacional s’han vist, en major o en menor mesura, afectats per la crisi de la Covid-19, la qual cosa ha afectat a moltes famílies pels estats d’alarma, la suspensió de vols o el tancament de països. El fet que a Andorra les dues famílies encara estiguin en fase d’assignació ha fet que aquest aspecte no els hagi afectat en no trobar-se en la fase final del procés adoptiu i en no haver de viatjar, per exemple, al país d’origen de l’infant.

El que sí que s’ha patit és el fet que la crisi sanitària hagi suposat la paralització dels processos d’adopció i ara cada país estigui adoptant les mesures que creu més escaients per reprendre els procediments d’adopció. En aquest sentit, els contactes i relacions que s’han anat establint amb els països amb els quals Andorra té conveni estan pendents de l’ evolució de la pandèmia, tenint en compte possibles rebrots, o l’expansió del virus, entre d’altres, i les possibles mesures que apliquin s’aniran comunicant a l’autoritat central perquè les pugui tenir en compte.

D’altra banda, pel que fa als processos d’informació, formació i valoració així com el d’acompanyament i atenció postadoptiva per part del Servei Especialitzat d’Adopcions, s’han reprès amb normalitat, tot seguint les recomanacions i prevencions marcades per les autoritats sanitàries. De fet, afegeixen que durant la pandèmia van seguir duent a terme (per via telemàtica o telefònica) els seguiments estipulats i el suport a les famílies que ho van necessitar. També es va donar ajuda per fer front a la situació de la Covid-19. Cal recordar que Andorra té conveni d’adopcions amb la República Dominicana, Colòmbia, Filipines, el Brasil, Eslovàquia, Xile i l’Equador.