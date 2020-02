Els corredors de la FAE podran viatjar gratis a Barcelona

Aquest dimarts ha tingut lloc la signatura del conveni pel qual Autocars Nadal-Grup Julià oferirà bitllet gratuït de Direct Bus als corredors de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) que compten amb una beca Elit. A més, l'acord preveu també una tarifa especial del 50% de descompte per a membres de la junta, treballadors i corredors de la Federació Andorrana d'Esquí i per als corredors de l'Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE).

Aquest conveni, signat per un any i tàcitament prorrogable si cap de les parts s'hi oposa, permetrà que els esquiadors i cos tècnic gaudeixin de condicions molt avantatjoses quan hagin de viatjar a l'estranger per participar en competicions.

Direct Bus és la línia d'Autocars Nadal que fa el servei entre Andorra i Barcelona, amb fins a 20 trajectes diaris (10 per sentit) i parades a Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Barcelona Sants i les dues terminals de l'aeroport de Barcelona.

El programa Elit, que s'inscriu en el programa Alt Rendiment d'Andorra (ARA) del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, està destinat als esportistes amb dedicació exclusiva o que compaginen l'esport amb la vida laboral.

La signatura del conveni ha comptat amb Bartumeu Gabriel, en representació d'Autocars Nadal-Grup Julià, i Josep Pintat, president de la Federació Andorrana d'Esquí. Gabriel ha mostrat el seu convenciment que "estem molt satisfets amb aquest acord que segueix en la línia que des d'Autocars Nadal i Grup Julià venim promovent des de fa ja un temps, donant suport al món de l'esport i en concret avui, als esportistes de la FAE, una federació que reuneix els màxims representants de l'esquí nacional".

Per la seva part, Pintat ha assegurat que "agraïm la col·laboració que té Autocars Nadal i Direct Bus amb els nostres esportistes. És un acord molt bo, que ens permet que els esportistes estiguin més descansats i ens estalviem despeses importants en el que pot ser un desplaçament que inclou pàrquings o avions."