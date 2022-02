Cortés i Escura arriben a Lviv després de 19 hores

Andorra la Vella“Ara mateix ens trobem en una furgoneta que ens ha facilitat la federació de futbol intentant sortir de Kiev per anar direcció a Lviv. La situació és caòtica perquè hi ha molt tràfic i avancem molt a poc a poc. Però estem bé i en contacte amb l’ambaixada. Seguirem informant🙏🏻”, així iniciava l’entrenador de la selecció femenina de futbol d’Ucraïna, el català Lluís Cortès, el viatge de 19 hores per recórrer els aproximadament 500 quilòmetres que separen Kiev de Lviv, ciutat fronterera amb Polònia. Un viatge feixuc que tant Cortès com el seu acompanyant, el preparador físic de l’equip, l’andorrà Jordi Escura, han anat explicant a través dels seus perfils a les xarxes socials.

Dues hores després de la sortida, Cortés ja preveia que el viatge seria llarg pel “trànsit molt dens i perquè s’avança molt lentament”. Durant el trajecte, els dos han anat penjant fotografies que descriuen el primer dia de guerra a Ucraïna, des de la capital i fins el punt fronterer: gent amb maletes, esperant algun tipus de transport, carreteres secundàries per evitar les cues, benzineres plenes de vehicles esperant, alguns cotxes avariats pel camí...

17:59 - Está anocheciendo. Cambio de chofer en la furgoneta. Este señor nos deja en manos de su compañero y se vuelve a Kiev CAMINANDO para juntarse con los suyos e iniciar un nuevo camino junto a ellos. ¿Profesional o héroe? Thank you Dima, the best. pic.twitter.com/egQBsK2Nel — Lluís Cortés (@Llcortes14) 24 de febrero de 2022

21:48 - Todos los carriles de la autopista ocupados en sentido Lviv. Finalmente nuestro chófer ha decidido pasar a ir contra dirección para ganar tiempo. Miles, miles, miles de personas saliendo de Kiev, y muchas de ellas dejando TODO atrás y sin saber dónde ir. pic.twitter.com/q57HE9LuNs — Lluís Cortés (@Llcortes14) 24 de febrero de 2022

A mitja tarda, Cortés explicava que en sis hores havien recorregut uns 35 quilòmetres, els més densos per sortir de la capital. A la mitjanit, després d’11 hores de marxa, la furgoneta que els transportava havia recorregut uns 150 quilòmetres. En quedaven 350. “Res ens convida a tenir por, més aviat incertesa i ganes d’arribar”, explicava el preparador català.

06:45 - Amanece en Ucrania. 70 km para llegar a Lviv. pic.twitter.com/der5no2b56 — Lluís Cortés (@Llcortes14) 25 de febrero de 2022

06:24 - Hemos parado a repostar y apenas hemos tenido que esperar. Hemos aprovechado para comprar más comida por si acaso. En menos de 2 horas deberíamos llegar a Lviv. Ya queda menos💪🏻 pic.twitter.com/WSM6MeVRF8 — Lluís Cortés (@Llcortes14) 25 de febrero de 2022

05:37 - Nos hemos salido de la carretera principal porque el chófer nos propone que por este atajo llegaremos antes a Lviv. El estado del camino es lamentable, pero confiamos en él🤞🏻 pic.twitter.com/l3WFIyTGyR — Lluís Cortés (@Llcortes14) 25 de febrero de 2022

Seguim el camí. Ja sóm a 90kms de Lviv.

Menys cotxes al camí.

Ara mateix ruta complicada.

Els missatges dels amics a Kiev són preocupants.

Ens diuen que a la frontera llargues cues, als homes entre 18-60 anys prohibit abandonar el pais pic.twitter.com/nYepS2vzQn — Jordi Escura (@EscuraJ) 25 de febrero de 2022

Finalment, cap a les vuit del matí d’aquest divendres, hora andorrana, després de 19 hores de trajecte, els dos han arribat a un hotel de Lviv, on s’han dutxat i preparat per a la “segona part: creuar la frontera”.