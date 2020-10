Fi de les cotitzacions en paper

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha anunciat la finalització del període per poder realitzar les cotitzacions en format paper. Segons el decret del 9 de setembre del 2020 aprovat pel Govern, que modifica el procediment de cotització i de recaptació de la Seguretat Social, les empreses o patrons domèstics amb un sol treballador que en data 16 de setembre del 2020 rebien el full de cotització per mitjà telemàtic o en paper podien continuar rebent el full de cotització per aquests mitjans, fins al 30 de setembre del 2021. Però a partir d'aquesta data, o sigui, d'aquest dijous, totes les declaracions de cotitzacions es realitzaran a través del portal de la CASS accedint amb certificat digital.



La parapública recorda que per sol.licitar el certificat digital es pot demanar cita prèvia a l'adreça https://www.cass.ad/no-faci-cues.