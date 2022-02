Cotó Pima: què és i per què és ideal per als nadons?

Andorra la VellaSegurament has sentit a parlar alguna vegada del cotó egipci, però l'exclusiu cotó Pima que es cultiva a la Vall de Piura, al Perú, és un dels més fins del món. Els experts en moda asseguren que és el millor per fabricar teixits destinats a moda infantil: és hipoal·lèrgic, ja que la seva fibra orgànica no conté residus de pesticides ni fertilitzants sintètics, i la seva suavitat ajuda a protegir la pell dels més petits.

Només les marques més prestigioses de moda infantil, com és el cas de Karinú, la fan servir com a matèria primera per a les seves peces de roba. Recentment, s'han aliat amb Pyrénées Andorra per oferir la seva moda còmoda i atemporal al Principat, on són a la primera planta del centre des del passat mes de novembre. A diferència d'altres firmes per a nadons, Karinú no va néixer com moltes altres de l'experiència d'una mare que es va ficar en el món infantil, sinó que és fruit dels coneixements de dos experts en tèxtil i moda que van descobrir les propietats del cotó Pima i van decidir destinar-lo a les persones més delicades i fràgils del planeta: els nostres nadons. Tenen moda de 0 a 24 mesos, i tots els seus productes de cotó Pima compten amb el certificat GOTS (Global Organic Textile Standard), que atorga reconeixement internacional de la seva roba i assegura l’origen natural de les fibres.

Val a dir que la introducció de Karinú a Pyrénées Andorra forma part de l’estratègia del grup andorrà de crear aliances amb marques que siguin sostenibles i respectin el medi ambient. Un dels propòsits de Pyrénées en aquest 75è aniversari és, precisament, ‘ser més ECO’.

Què fa tan especial el cotó Pima de les peces de Karinú?

A més de les seves propietats hipoal·lèrgiques, que el converteixen en el teixit ideal per a pells sensibles i atòpiques, el cotó Pima és el més resistent del món, així que les peces de roba tenen una durabilitat fins a sis vegades superior a les fetes amb cotó convencional. El cotó Pima es recull a mà i no té cap impacte mediambiental, així que la sostenibilitat és un altre dels valors que també incorpora. Si vols que el teu nadó vesteixi amb la màxima suavitat, passa per la primera planta de Pyrénées Andorra i descobreix la nova marca Karinú.