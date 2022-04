La Covid i la lesió de genoll trunquen una bona temporada de Maeva Estévez

El contagi per Covid-19 i la lesió que va patir en els Jocs Olímpics de Beijing han estat els grans condicionants de la temporada de Maeva Estévez. Avui, a la seu de la FAE, tan ella com el gerent de la federació, Carles Visa, han fet balanç de l'any d'snowboard que, en línies generals, l'han qualificat de positiu. Visa ha explicat que "ens havíem marcat com a objectius estar a dalt a les proves de Copa d'Europa i aconseguir alguna classificació en la Copa del Món, i això es va aconseguir ben aviat amb el resultant a Montafont". No obstant això, ha afegit que "la cirereta a la temporada hagués estat trobar aquesta regularitat en les classificacions de Copa del Món". En la mateixa roda de premsa, Visa ha volgut agrair a Vall Banc la seva col·laboració com a patrocinador principal de la secció, ja que, la temporada vinent, deixa de ser-ho, i s'ha fet una entrega als representants de l'entitat d'un dorsal de la temporada.

Per la seva part, Estévez ha destacat que "estic contenta de com he entrenat, però sóc conscient que em falta poder traslladar la feina que faig als entrenaments a la competició". Pel que fa a la lesió de genoll, la surfista ha indicat que "està sent complicada de gestionar, perquè no és operable i no sabem ben bé com evolucionarà". Segons ha explicat, la passada setmana es va realitzar la tercera infiltració, els resultats de la qual es veuran d'aquí a dues setmanes i marcaran el camí a seguir pel que fa a les properes passes de la recuperació. Sobre els Jocs, ha comentat que "em va costar gestionar-ho perquè no té res a veure amb qualsevol prova de la Copa del Món". Tot i admetre que va acabar "tocada" de la cita olímpica, Maeva ha declarat que "hem fet un treball molt bo amb els psicòlegs i em quedo amb les coses positives de la temporada".

La lesió de genoll alterarà els plans de pretemporada, segons ha explicat Visa, doncs al maig s'hauria de començar a fer la càrrega física de la temporada, fet que amb tota probabilitat no es podrà fer i provocarà un endarreriment en la preparació. No obstant això, la cerca de regularitat en les proves de la Copa del Món i els Mundials que s'han de disputar l'any vinent, estan entre els objectius principals que Estévez té marcats per al 2023.

Bona evolució de Mario da Cruz

Quant a la temporada de Mario da Cruz, Visa ha destacat que, en línies generals "és bona, ja que ha passat del 218 al 121 del món". No obstant això, el gerent de la FAE ha apuntat que "ha aprofitat el grup de seguiment, però encara està lluny en resultats. Esperem que l'evolució continuï".