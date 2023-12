Creand Crèdit Andorrà ofereix una conferència sobre l'estratègia d’inversió de cara al 2024

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà ofereix la conferència 'Què ens portarà el 2024 i com hem de posicionar els nostres estalvis?', a càrrec de David Macià, CFA, director d'Inversions i Estratègia de Mercats de Creand Asset Management. La sessió tindrà lloc el dimarts 12 de desembre, a les 19 hores, a l'edifici Creand.

Macià tractarà en aquesta xerrada sobre l'entorn actual dels mercats financers i avançarà les previsions per l'any que comença. "El 2024 promet ser interessant. Serà un any en el qual coneixerem cap a on deriven els diferents conflictes geopolítics actuals, tindrem eleccions a mig món, que entre altres coses poden retornar Trump a la presidència dels EUA, i la intel·ligència artificial continuarà guanyant terreny a les nostres vides i a les nostres carteres", avança Macià.

En aquesta línia, el ponent explicarà si, definitivament, l'economia escaparà de la recessió que s'anticipava i si la inflació seguirà en descens, així com si els bancs centrals poden abaixar els tipus. Totes aquestes idees les tractarà Macià en aquesta conferència amb format únicament presencial. Per poder-hi assistir, s'ha de formalitzar la inscripció a l'enllaç bit.ly/3sO1PaW, que també es pot trobar a les xarxes socials de Creand, o trucant al telèfon 88 88 88.

Des de Creand Crèdit Andorrà s'ofereixen aquestes sessions informatives de la mà dels experts de l'entitat, per posar a l'abast de les persones interessades l'anàlisi, les dades i el coneixement necessaris sobre l'actualitat dels mercats financers. Amb aquestes activitats, el banc busca promoure l'educació financera, un pilar de la inclusió financera, amb l'objectiu que la societat tingui més informació per poder decidir sobre les seves inversions.