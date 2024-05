Creand Fundació i la Federació de Golf d’Andorra col·laboren una jornada intergeneracional

Andorra la VellaCreand Fundació ha col·laborat amb la Federació de Golf d’Andorra en l’organització de la primera jornada intergeneracional entorn de la pràctica de golf. En la sessió hi han participat usuaris de L’espai, el centre social d’activitats i formació adreçat a persones més grans de 60 anys de Creand Fundació, i de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, i alumnes de primer de primària del Col·legi Sant Ermengol, de l’Escola francesa d’Escaldes i del Col·legi Sagrada Família.

La Fundació ofereix classes de golf als usuaris de L’espai en el marc del programa ‘Envelliment saludable’, que busca fomentar l’activitat física entre les persones que desitgen mantenir-se actives.

A més, des de l’any passat Creand Fundació col·labora amb la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, per tal d’oferir a les persones que formen part del seu programa d’atenció a l’envelliment en els diferents serveis (Servei Ocupacional Xeridell, Centre de dia i l’empresa d’inclusió sociolaboral i&i Serveis), així com a les persones jubilades que han estat vinculades a l’empresa d’inclusió sociolaboral i&i Serveis, la possibilitat de participar en diverses activitats del programa, com és la del golf.

En aquesta jornada, celebrada aquest matí al camp de futbol d’Escaldes-Engordany, s’hi han sumat els alumnes que formen part de la Mini Lliga de Golf Escolar “Golf 6” que organitza la Federació de Golf d’Andorra.

Aquesta activitat busca millorar la interacció entre infants i grans, fomentar la vivència d’experiències i incentivar la participació activa i inclusiva de diversos col·lectius, alhora que es promou la pràctica esportiva. Creand Fundació organitza un ampli programa d’iniciatives per mantenir-se actiu i fomentar l’activitat física, així com per fomentar uns hàbits de vida saludables i el benestar de la població. Totes les propostes que s’ofereixen des de la Fundació es poden trobar a www.creandfundacio.ad.