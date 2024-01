Creand Fundació ofereix una conferència sobre salut mental

Andorra la VellaCreand Fundació organitza una conferència que porta per títol ‘La salut mental, avui’, a càrrec del Dr. Carlos Mur de Víu, metge psiquiatre i cap del Servei de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

La salut mental cada vegada es té més en compte. Els experts coincideixen en què l’estat de benestar, la funcionalitat, la productivitat i la felicitat de les persones no poden mantenir-se sense una bona salut mental. Durant els últims anys, s’ha identificat una tendència creixent de la incidència de la depressió, l’ansietat, les addiccions i trastorns com l’autisme o el trastorn per hiperactivitat. Aquesta sessió pretén presentar algunes solucions i possibilitats en positiu per promoure una bona salut mental i una bona salut en general. El ponent parlarà d’aquesta tendència i explicarà com podem cuidar la salut mental en el dia a dia.

Carlos Mur de Víu és llicenciat en Medicina i Cirurgia, doctor en Neurociències i en Medicina, màster en Psicoteràpia Integradora i en Psiquiatria Legal i Forense. També exerceix la docència en diversos màsters en psiquiatria i salut. Mur ha publicat diversos llibres i múltiples publicacions nacionals i internacionals, i és autor de nou investigacions. Des del 2021 és metge adjunt dels Serveis de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i, des del 2022, n’és el cap del Servei de Salut Mental. La conferència tindrà lloc el dia 22 de gener, a les 18.30 h, a l’edifici Creand. La inscripció és obligatòria a través del telèfon 88 88 88.

Programa ‘La salut al dia’ de Creand Fundació

La iniciativa s’emmarca en el programa ‘La salut al dia’ de Creand Fundació, una línia de treball centrada a oferir informació i formació a les persones afectades per problemàtiques i malalties de gran impacte social i als seus familiars i cuidadors, amb l’objectiu de millorar-los la qualitat de vida i dotar-los d’eines per fer front al dia a dia. Conjuntament amb els professionals i les associacions d’afectats, la Fundació organitza conferències de divulgació general, tallers de formació i material divulgatiu.