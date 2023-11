Creand impulsa el primer pack per a joves de 12 a 17 anys que inclou Bizum

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà llança el primer pack de productes i serveis bancaris per a joves de 12 a 17 anys a Andorra. El pack ‘Teens Creand’ permet als menors disposar de forma gratuïta i sense comissions d’un compte corrent, de la banca online, d’una targeta de dèbit Visa i del servei Bizum, adaptats a les seves necessitats i sota el control i la supervisió parental. Són els pares o els tutors legals que han de formalitzar la contractació i decidir quins productes de tota l’oferta activen, sent el compte corrent i la banca online el pack bàsic.

L’operativa inclosa en el pack per a menors permet consultar els moviments i el detall del compte corrent, de la targeta vinculada al servei i de l’operativa Bizum realitzada. També deixa enviar, rebre diners i sol·licitar-los a través de Bizum, així com fer compres online, si així ho decideixen els pares o tutors. En relació als límits, se n’estableixen uns d’específics i reduïts que, en el cas de la targeta de dèbit, els pares o els tutors legals podran ampliar sempre que ho consideren. Entre les principals característiques de l’oferta també destaca la possibilitat de fer reintegraments gratuïts amb la targeta en caixers automàtics fora d’Andorra, l’assegurança de viatges sense cost addicional o la possibilitat de poder fer ingressos en qualsevol caixer o terminal.

El control parental permetrà que els pares o tutors del menor puguin supervisar els moviments del compte des de la seva banca online i rebre notificacions via SMS generades per l’activitat del menor. També podran sol·licitar la baixa del servei o de qualsevol dels seus productes en qualsevol moment.

El banc busca oferir a les famílies la possibilitat d’introduir els joves al món de les finances dotant-los d’autonomia per fer-ne una gestió responsable i segura, i que puguin començar a treballar en la seva formació financera al mateix temps que es familiaritzen amb les finances bàsiques.

Creand Crèdit Andorrà és la primera entitat financera del país a oferir un pack de productes i serveis adaptat als menors d’aquesta franja d’edat sota el control i la supervisió parental. Amb aquesta proposta, Creand cobreix tots els segments d’edat i segueix treballant per crear una oferta que s’ajusti a les noves necessitats dels clients. També promou iniciatives que tenen com a objectiu proporcionar eines, coneixement i experiències a les persones per tal d’acompanyar-les en la presa de decisions financeres. En aquest cas, el banc es posiciona al costat dels més joves per fomentar l’hàbit de l’estalvi i perquè aprenguin a gestionar de manera responsable les seves finances.