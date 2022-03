Crèdit Andorrà posa en marxa dues iniciatives en resposta a la situació d’Ucraïna

Andorra la VellaCrèdit Andorrà posa en marxa dues iniciatives per contribuir a donar resposta a la situació de crisi humanitària que viu Ucraïna. Per una banda, amb la voluntat d'ajudar els clients d'Ucraïna o amb vinculació amb la seva població, el banc elimina les comissions en totes les transferències de particulars permeses a aquest país. Per altra banda, contribuirà amb el mateix import que ho facin els seus empleats als comptes solidaris que Creu Roja Andorrana i Unicef Andorra, organismes internacionals ubicats a Andorra, tenen oberts a Crèdit Andorrà amb la finalitat dur a terme una campanya de recaptació econòmica per oferir ajuda directa a la zona afectada i a la seva població.

El compte que la Creu Roja Andorrana té a Crèdit Andorrà per fer donacions és el AD03 0003 1101 1117 6081 0512 i el d'Unicef Andorra és el AD78 0003 1101 1038 0221 0101.