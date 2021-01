Crèdit extraordinari de tres milions per a EMAP

La MassanaEl tancament de les estacions durant tot el desembre i l’obertura parcial del mes de gener, sense l’arribada de turistes, provocarà un resultat negatiu en la xifra de negoci d'EMAP, que està patint les conseqüències de la crisi del coronavirus. Preveient aquesta situació, el comú de la Massana ha aprovat aquest dilluns un crèdit extraordinari de tres milions d’euros, que seran aportats a la societat per tal que pugui fer front a les despeses generades pel seu funcionament i al pagament de proveïdors. ”El comú de la Massana, com a propietari únic de l’estació, té l’obligació de vetllar per la seva viabilitat i per això avui estem aprovant aquesta aportació de tres milions d’euros a Vallnord Pal Arinsal, perquè pugui fer front a les seves obligacions durant el primer trimestre de l’any”, ha exposat la cònsol major massanenca, Olga Molné, que també ha afirmat que s’està en converses amb el Govern per tal de trobar una solució per a la sostenibilitat de les finances de l’estació, ja que en els pròxims mesos es continuarà acumulant resultats negatius.

Com ha explicat el conseller de Finances, Jordi Areny, cal tenir en compte “més del 90 per cent dels nostres clients són no residents, que ara no poden venir. A finals de gener l’estació tindrà un resultat negatiu, amb una xifra de negoci d’un 5% i unes despeses del 30%, comparat amb l’exercici anterior”. Areny ha explicat que amb aquests tres milions es dotarà de liquiditat l’estació per les pèrdues ocasionades davant la falta d’ingressos.

Molné i Areny han explicat que es va prendre la decisió d’obrir l’estació, tot i saber que es generarien pèrdues, per responsabilitat social, tant per fomentar el moviment intern dins el país com per permetre esquiar els residents i els esquí clubs. El conseller de Finances ha informat que amb l’obertura parcial es permet reduir la despesa mensual en 1,5 milions d’euros.

El crèdit de tres milions d’euros serà finançat íntegrament mitjançant tresoreria i per tant no suposarà un increment del deute comunal.

Treballs públics

D’altra banda, en la mateixa sessió de consell de comú s’ha aprovat l’adjudicació de les obres de manteniment i adequació de l’abocador de Beixalís per un import de 257.068 euros. La xifra ha estat calculada en base a les previsions per aquest 2021, que indiquen que enguany s’hi abocaran uns 100.000 m2 de pedres i terres que correspondrien a 210.000 tones. També s’ha aprovat la partida que es destinarà a enllumenat públic i que suma un total de 205.720 euros, i la subvenció a la llar d’infants Causes Pies, per un import de 170.000 euros.

Una de les obres de millora destacades per aquest 2021 serà l’embelliment de l’entrada al parc natural del Comapedrosa. Així, s’ha aprovat el plec de bases per poder licitar aquests treballs. Com ha afirmat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde, “el parc natural del Comapedrosa atrau milers d’excursionistes durant l’estiu i considerem que és necessari senyalitzar l’accés d’una forma atractiva i clara”. Els treballs es portaran a terme en base al projecte arquitectònic, que pretén la integració en l’entorn, i que consisteix en revestir el dic d’Arinsal amb làmines verticals de fusta, amb una retolació integrada amb el troquelat, i amb un joc de llums i ombres, amb il·luminació natural durant el dia i amb llums led durant la nit.