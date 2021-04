La Creu Roja Andorrana rep 300.000 euros per la gestió de l''stop lab'

Andorra la VellaLa Creu Roja Andorrana rebrà una subvenció de 300.000 euros per la gestió de l''stop lab' per a la detecció de la Covid-19. Aquest subvenció correspon al termini comprès entre l'1 de gener d'aquest any i el 31 de maig. Cal recordar que és la Creu Roja la que gestiona l''stop lab' de Prat de la Creu on es duen a terme les proves de detecció del virus. L'import de la subvenció ha estat anunciat a través d'un edicte que surt publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

Cal recordar que anteriorment l'entitat ja havia rebut altres subvencions per part de l'executiu per a la gestió d'aquest punt de detecció. Concretament, el mes d'octubre es va anunciar una dotació de 113.000 euros per a aquest mateix concepte.

En el mateix BOPA d'aquest dimecres també es fa pública l'adjudicació definitiva de material de detecció ràpida. Concretament es tracta de la compra de tests d'antígens pels quals el Govern abonarà 3,75 euros per unitat, segons consta publicat. Una de les empreses que subministrarà aquestes proves serà Linkcare Health Services, ja que, de fet, en un altre edicte també s'aprova la compra d'aquests mateixos tests a Gessal Nutraceuticals per un valor de 4,10 euros la unitat.