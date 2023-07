Creu Roja avala el Punt Lila davant possibles intoxicacions a Escaldes-Engordany

Andorra la VellaEl dispositiu del Punt Lila posat en marxa a les festes majors i gestionat per la Creu Roja ha confirmat la necessitat de disposar d’un espai d’aquestes característiques en els diferents esdeveniments que acullen un important nombre de persones al país. Així, tal com confirma la Creu Roja, entre el passat dissabte i aquest dimecres, el Punt Lila ubicat a la festa major d’Escaldes-Engordany ha permès atendre a tres persones, totes elles durant la nit de dilluns a dimarts, arran d’una possible intoxicació a través de les seves begudes. La denúncia per part de tres joves va permetre, per tant, aplicar el protocol establert pel Govern.

A més, des de l’entitat es posa en relleu que durant aquests dies també s’ha dut a terme una assistència psicològica de suport emocional, la qual no va requerir l’activació del protocol. Pel que fa al punt de primers auxilis, format per quatre voluntaris, ha registrat una dotzena d’intervencions, la majoria d’elles (7) per un consum excessiu d’alcohol que ha requerit l’assistència dels socorristes. Les altres cinc intervencions restants van ser per contusions.

Malgrat que des de la Creu Roja es lamenta el fet d’haver hagut d’activar el protocol establert pel Govern, l’entitat assenyala que aquestes situacions “han avalat la necessitat de ser-hi presents”. En aquest sentit, recorden que la tasca de la infermera, la tècnica social i els voluntaris és “informar i actuar sobre el terreny amb immediatesa” per tal que, posteriorment, la feina es traslladi, un cop iniciat el protocol, als organismes corresponents.

Així doncs, el dispositiu del Punt Lila tornarà a estar actiu aquest cap de setmana en el marc de la festa major de Sant Julià de Lòria. També s’ubicarà, de cara a l’agost, a les festes d’Andorra la Vella i Encamp.