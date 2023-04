La Creu Roja obrirà un nou centre de dia a l'avinguda del Fener abans d'acabar l'any

Andorra la VellaLa Creu Roja Andorrana obrirà un nou centre de dia a Escaldes-Engordany, concretament al número 9 de l'avinguda del Fener, abans d'acabar l'any. L'equipament, amb una superfície de 400 metres quadrats i un pati interior d'altres 146, tindrà capacitat per a acollir fins a 36 usuaris i permetrà, a més, donar resposta a les 17 persones que actualment estan en llista d'espera per accedir a algun centre de dia i també a les 70 que estan esperant plaça en centres residencials amb vigilància les 24 hores del dia. A hores d'ara l'entitat ja té llogat el local, que comptarà amb els mateixos serveis que disposen els centres d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, i només cal acabar de condicionar l'espai i adaptar-lo a les exigències que el Govern demana per a aquesta mena d'equipaments.

Aquesta actuació respon a una de les tres línies estratègiques que la Creu Roja s'ha marcat per aquest any i que fa referència a la gent gran i a les persones amb dependència i amb diversitat funcional. Les altres dues corresponen a posar en marxa accions encaminades a preparar a les persones a ser resilients, i també a donar ajuda a les situacions de vulnerabilitat que es puguin provocar durant la infància, l'adolescència i la joventut. Així doncs, tal com han informat aquest dimecres el director de la Creu Roja, Josep Pol, el president, Jordi Fernández, i el vicepresident, David Fraissinet, des de l'entitat es constata que "cada vegada hi haurà població amb una edat més avançada i això vol dir que tindrem més necessitat d'acompanyament, assistència i recursos" i, per tant, aquest ha estat un dels principals elements que han evidenciat la necessitat de crear un nou centre de dia.

Amb una inversió aproximada de 300.000 euros, Fernández ha afegit que aquesta és "una gran aposta" de la Creu Roja que, a banda de donar major qualitat de vida i servei a la gent gran, els ajuda a socialitzar-se i no passar el període de vellesa sols. El funcionament del centre serà el mateix que els altres dos equipaments i té la vocació d'ajudar a poder descongestionar el d'Andorra la Vella (que actualment compta amb 42 persones usuàries) i donar servei a altres persones que es puguin trobar en situacions de vulnerabilitat en punts més allunyats del territori, com pot ser el cas d'Encamp, on hi ha 8 persones en aquesta situació. A més, pot esdevenir una solució temporal al gran nombre de persones que esperen una plaça als centres residencials 24 hores.

Durant la roda de premsa de balanç de les accions de la Creu Roja durant el 2022 i de la presentació dels nous projectes amb els quals col·laboren aquest 2023, Fernández també ha recordat la participació de l'entitat en altres dues iniciatives. La primera correspon a l'edifici de pisos a preu assequible Armor en el qual van guanyar el concurs d'entitats cíviques per acompanyar les persones que hi resideixen. En segon lloc, ha fet referència al projecte de pisos amb serveis que es projecta a Sant Julià de Lòria, un equipament que a banda de donar un habitatge a la gent gran de la parròquia a baix cost, disposarà d'una planta baixa amb serveis de tota mena gestionats per la Creu Roja per tal de donar-los-hi una major qualitat de vida.

El 2022 en xifres

La Creu Roja Andorrana va començar el 2022 en un període encara marcat per la pandèmia, en el qual va incrementar notablement les persones que es van atendre a la botiga solidària. Tot just quan es començava a superar la crisi sanitària, Josep Pol ha recordat que va esclatar la guerra d'Ucraïna, la qual va obligar a incrementar encara més els recursos de la botiga per donar resposta a la ciutadania. Precisament, aquests dos successos han fet que durant el 2022 la Creu Roja s'hagi encarat més en el vessant social durant un termini en què ha pres especial importància la col·laboració públicoprivada.

Entrant al detall de les dades globals, cal destacar que durant el 2022 l'entitat ha comptat amb 318 voluntaris (175 dones i 143 homes) que han dedicat fins a 10.516 a ajudar a altres persones. Així mateix, l'equip de la Creu Roja està format per 51 empleats (26 dones i 25 homes) totalment paritari, de la mateixa manera que ho és el comitè directiu, format per 4 dones i 4 homes.

Pel que fa a les dades de recaptació, les finances són sostenibles, principalment, a la subvenció del Govern, que representa un 7,21% de la recaptació total. Tot i això, durant l'any passat encara es van rebre beneficis dels 'stoplabs' i del servei sociosanitari, dos ingressos que ja no es rebran aquest 2023. Tot i això, la Creu Roja compta amb un gran nombre de projectes en els quals col·labora i impulsa que fan equilibrar les finances com és el cas de les quotes dels 4.205 socis que té actualment l'entitat. A nivell de socorrisme, durant el 2022 s'han fet 442 actuacions preventives que han representat 5.792 hores de voluntariat.

Quant a l'àrea social, Fraissinet ha refermat que "al llarg dels últims anys s'ha vist com han anat canviant les necessitats del país". D'aquesta manera, ha apuntat que durant l'any passat la botiga solidària va atendre fins a 564 persones, el que representa haver recollit 23.819 quilos d'aliments gràcies, entre d'altres, a haver organitzat dues campanyes de recollida de productes.

En relació amb altres dades d'interès, s'ha posat en relleu que al llarg del 2022 s'han beneficiat dels serveis de la Creu Roja 2.559 persones; el servei de teleassistència ha comptat amb 600 usuaris; el programa 'Sempre acompanyats' amb 83 usuaris que han representat 944 serveis, i s'han ajudat a 14 infants d'entre 6 i 12 anys.

A més a més, en relació amb el conflicte d'Ucraïna, la Creu Roja ha desplaçat cinc combois per donar suport als residents, s'ha donat 79.010 tones de material, han participat 150 voluntaris i s'han realitzat 187 atencions a persones ucraïneses.

Finalment, i pel que fa a les donacions de sang, l'entitat sempre s'havia fixat la "fita màgica" de les 1.000 donacions efectives, una xifra que s'ha superat amb escreix durant el 2022 rebent fins a 1.450 donacions efectives al llarg de les campanyes organitzades.