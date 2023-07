Creu Roja registra prop de 400 donacions de sang en tres dies

Andorra la VellaLa campanya de sang organitzada per la Creu Roja Andorrana i el Banc de Sang ha assolit prop de 400 donacions, superant les 300 marcades. D'aquesta manera, entre dilluns i dimecres el Prat del Roure d'Escaldes-Engordany ha rebut un total de 397 residents qui, tot i l'època estival, van arribar a dinar 470 mil·lilitres de sang. De les donacions totals, 364 van resultar efectives i 33 van ser censades com a oferiment.

Des de l'entitat, exposen que els i les donants d'entre 25 i 54 anys (el 72,29% del total), de grup sanguini A i O Positiu són els més nombrosos. La campanya de sang d'aquest mes de juliol ha registrat uns 57 nous donants i la majoria dels donants han acudit al centre a les tardes. Des de la Creu Roja i el Banc de Sang i Teixits indiquen que es va detectar un petit alentiment a l'hora d'agafar cita per reservar pel darrer dia de donacions, dimecres, tot i que "finalment les reserves es van omplir". També destaquen que van acudir "moltes persones" sense cita prèvia a les quals també se'ls va brindar la possibilitat de fer donació.

Així doncs, manifesten que la valoració de la campanya és positiva i genera "bones perspectives" de cara als resultats que es poden assolir en finalitzar l'última campanya prevista per al mes de novembre. "La ciutadania està cada vegada més conscienciada i la donació de sang s'està convertint en una mena de costum diversos cops a l'any", comenten. Des de la Creu Roja agraeixen la col·laboració de Super U -Centre Comercial Andorrà- per a la provisió dels refrigeris, del comú d'Escaldes-Engordany per haver posat a disposició la sala del Prat del Roure, així com al SAAS i al Banc de Sang i Teixits el suport i l'organització logística en totes les donacions, així com al voluntariat que fa que totes les campanyes siguin una realitat.

Les pròximes cites per donar sang seran el 18, 19 i 20 de setembre i la darrera tindrà lloc al novembre. Quant als indrets on es farà la col·lecta informen que encara estan per acabar de confirmar.